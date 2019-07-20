Akrebin soktuğu çocuk hastaneye kaldırıldı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 4 katlı binanın teras katında oyun oynayan iki yaşındaki çocuğu akrep soktu.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:07 Kaynak: İHA
'nın Haliliye
ilçesinde 4 katlı binanın teras katında oyun oynayan iki yaşındaki çocuğu akrep soktu.
Olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K. isimli 4 yaşındaki çocuk, 4 katlı evin terasında oyun oynadığı sırada bir anda acı içerisinde ağlamaya başladı. Bu sırada ailesi tarafından fark edilen çocuğu akrebin soktuğu görüldü. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, küçük çocuğu ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan M.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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