Akreditasyon Başarısı: Teknik Bilimler MYO - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Akreditasyon Başarısı: Teknik Bilimler MYO

Akreditasyon Başarısı: Teknik Bilimler MYO
20.01.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, 7 programıyla MEDEK akreditasyonunu başarıyla tamamladı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO), kalite güvencesi ve eğitimde mükemmeliyet anlayışı doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attı.

Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan Teknik Bilimler MYO'nun Gıda Teknolojisi, Atçılık ve Antrenörlüğü, Kimya Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Elektrik, Makine ile İş Sağlığı ve Güvenliği programlarına ait MEDEK Akreditasyon Belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Belge takdim törenine; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu ve beraberindeki heyet katılırken; belgeler MEDEK Mesleki Eğitim Akreditasyon Kurulu (MEK) Başkanı Doç. Dr. İsa Vural ile MEDEK Genel Sekreteri Serdar Çelik tarafından teslim edildi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Akreditasyon sadece bir belge değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalite anlayışının bir göstergesidir"

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmaların somut çıktılarla taçlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, akreditasyonun sadece bir belge değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalite anlayışının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Meslek yüksekokullarımız, üniversitemizin uygulamalı eğitim vizyonunun en güçlü yapı taşlarıdır. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun birçok programının MEDEK tarafından akredite edilmesi, eğitim kalitemizin ulusal standartlar çerçevesinde tescillendiğinin açık bir göstergesidir. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, akreditasyon kültürünü tüm birimlerimizde yaygınlaştırmayı hedeflediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum."

MEDEK Mesleki Eğitim Akreditasyon Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsa Vural ise Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO'nun; program çıktıları, eğitim altyapısı, akademik kadro ve sürekli iyileştirme süreçleri açısından başarılı bir değerlendirme süreci geçirdiğini belirterek, elde edilen bu başarının mesleki eğitimin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu da akreditasyon sürecinin uzun soluklu ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, kalite odaklı yaklaşımla eğitim-öğretim faaliyetlerini daha ileriye taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

Gerçekleştirilen belge takdimiyle birlikte, Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, mesleki ve teknik eğitimde kalite güvencesini güçlendirerek öğrencilerine ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir eğitim ortamı sunma hedefini bir kez daha ortaya koymuş oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akreditasyon Başarısı: Teknik Bilimler MYO - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:54:26. #7.11#
SON DAKİKA: Akreditasyon Başarısı: Teknik Bilimler MYO - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.