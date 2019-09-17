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Aksa Enerji, Dünya Enerji Kongresi'ne katıldı

50 dakika önce

Aksa Enerji, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de gerçekleşen 24'üncü Dünya Enerji Kongresi'ne katıldı.

Aksa Enerji, Dünya Enerji Kongresi'ne katıldı, System.String[]

Aksa Enerji, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de gerçekleşen 24'üncü Dünya Enerji Kongresi'ne katıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl "Refah İçin Enerji" temasıyla dünyanın dört bir yanından 250 konuşmacı ve 150 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen kongrenin, 9-12 Eylül'de Abu Dhabi'de yapıldığı belirtildi.

Şirketin 4 gün boyunca kongrede kendi standında ziyaretçilerle buluştuğu ifade edilen açıklamada, kongrede Aksa Enerji yöneticilerinin, şirketin Gana, Mali ve Madagaskar'da işlettiği santrallerle bölgenin elektriğe kavuşturulması amacıyla geliştirdiği projeleri anlattığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, kongre boyunca dünyanın farklı bölgelerinden gelen enerji sektörü temsilcileriyle görüştüklerini kaydetti.

Türkiye'nin global enerji şirketi olarak, üç kuşaktır devam eden başarı hikayelerini tüm dünya ile paylaştıklarını belirten Kazancı, " Afrika'daki santrallerimizle ülkemize döviz girdisi sağlamaya devam edeceğiz. Diğer yandan yeni pazarlardaki yatırım arayışlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Acil enerji ihtiyacı olan ülkelerin elektriğe kavuşmaları ve kalkınmalarını hızlandırmak için enerji santralleri kurarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksa Enerji, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:10 Kaynak: AA
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