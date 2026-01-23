Aksa Enerji'ye Naci Ağbal Atandı - Son Dakika
Aksa Enerji'ye Naci Ağbal Atandı

23.01.2026 19:37
Aksa Enerji, Naci Ağbal'ı icra kurulu başkanı ve CEO olarak atadı. Hedef 2026'da 22 santral.

Aksa Enerji'de, icra kurulu başkanlığı ve üst yöneticilik görevine Naci Ağbal atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji 2026 sonu itibarıyla 11 ülkede 22 santral ve 4 bin 200 megavatı aşan kurulu güce ulaşmayı hedeflerken, 2030 stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal yönetişim yapısını güçlendirmek amacıyla üst yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gitti.

Bu kapsamda yönetim kurulu başkanlığı görevini Cemil Kazancı sürdürürken, icra kurulu başkanlığı ve üst yöneticilik görevlerine Naci Ağbal atandı. Ağbal, aynı zamanda yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de sürdürecek.

Açıklamada, Ağbal'ın liderliğinde şirketin devam eden yatırımlarının hızla devreye alınması, küresel operasyonların büyütülmesi ve 2030 hedeflerine yönelik adımların daha da ileri taşınmasının amaçlandığı belirtildi.

Ağbal'ın yeni görevine 26 Ocak'ta başlayacağı kaydedildi.

Öte yandan, şirketin stratejik hedeflerine daha çevik ve etkin bir yönetim yapısıyla ilerlemesi amacıyla icra kurulu da yeniden düzenlendi. Serdar Nişli icra kurulu üyesi olarak görevine devam ederken, Cevdet Yalçın Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO), Soner Yıldız Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (CIO) ve Senlav Güner İşletme ve Bakımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) mevcut görevlerine ek icra kurulu üyeliğine atandı.

Yeni oluşturulan icra kurulu ile birlikte, kurumsal yönetim ilkelerine uyumun artırılması, operasyonel etkinliğin güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Aksa Enerji, sürdürülebilir değer üretimini merkeze alan bu yeni yönetim yapısıyla küresel rekabet gücünü daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Aksa Enerji, Naci Ağbal, Ekonomi, CEO

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
