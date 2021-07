Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Aksaray'da çeşitli etkinliklerle darbe girişimi lanetlenerek şehitler anıldı.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) gerçekleştirmek istediği hain darbe girişiminin 5. yılında, tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi. Duaların edildiği, Kur'an-ı Kerimin okunduğu meydanda binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişimini lanetleyerek şehitleri andı. Programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer başta olmak üzere tüm kamu kurum kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları ve 7'den 70'e binlerce vatandaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Üzerinde yaşadığımız bu toprakları hiç kimse bize altın tepside sunmadı. Bu topraklara gelmekte, bu topraklarda kalmakta kolay ve bedelsiz olmadı. Her dönemde candan can, kanından kan veren şehit ve gazilerimiz oldu. Bundan sonra da olacak. Her birine ayrı ayrı minnettarız. Türkiye'nin her yerinde gösterilen eşsiz kahramanlığı en güzel ifade eden cümledir bu. Aynı zamanda çok da tanıdık. '7 düvel saldırmışken bir avuç toprağa, silinmez harflerle yazdırmıştık boğaza. Çanakkale geçilmez' diyor. Toprak aynı toprak, ruh aynı ruh. Bizler de o şanlı ecdadın torunları. 15 Temmuz'da ölmek mukadder olsa da 7'de 70'e, kadını erkeği, genci çocuğuyla hep birlikte meydanlara döküldük. Tankların karşısına dikildik. Bir tek şeye güveniyorduk, yüreğimizdeki sarsılmaz imana, vatanımıza ve gökyüzünde dalgalanan hilalimize" dedi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, "5. senesindeyiz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda da etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. 15 Temmuzla ilgili malumunuz anlatılanlar, konuşulanlar, banlarda önce defaten söyledik, anlattık. Yapılışı, kendine özgü özellikleriyle bu hain darbe girişimi her boyutuyla cezalandırılıyor, suçlular adalet önünde hesap veriyorlar. Ama biz bunu her yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve talimatları ile bir milli birlik ve demokrasi günü şeklinde kutluyoruz. Meselenin özünde iki boyutu var. 251 şehit, 2 binden fazla gazi. Bunları biz rahmet ve minnetle yad ediyoruz, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

Programda genç sporcular ellerinde getirdiği Türk barağını öperek Vali Aydoğdu'ya verirken, Vali Aydoğdu'da bayrağı öperek teslim aldı. Etkinliklerin halen devam ettiği Aksaray'da gece yarısı camilerde sala verilip namaz kılınacak. - AKSARAY