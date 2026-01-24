Aksaray\'da Bıçakçı Dükkanına Hırsız Girdi

Aksaray'da bıçakçı dükkanının camını kıran kişi ya da kişiler binlerce liralık bıçağı çalarak kayıplara karıştı.

Olay gece yarısı Minarecik Mahallesi 559 sokakta bulunan bir bıçakçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Barış I. (50) isimli esnafa ait dükkana gelen kişi ya da kişiler iş yerinin camını kırarak vitrindeki bıçakları çaldı. Sabah erken saatlerde dükkanını açmak için iş yerine gelen Barış I. dükkanının camının kırık ve bıçaklarının çalındığını gördü. Bunun üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri yaptıkları incelemenin ardından hırsız yada hırsızların peşine düştü. İncelemelerin ardından dükkanına giren esnaf, binlerce liralık bıçağının yerinde olmadığını söyledi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY