Son dakika haberleri: 2'nci Kılıç Arslan Türbesi ve köşkü, turizme kazandırılacak - Son Dakika

AKSARAY'da bulunan Selçuklu Devleti sultanlarından 2'nci Kılıç Arslan'ın türbesi ve köşkü, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilerek turizme kazandırılacak.

Kentte, halk tarafından Kırkkızlar adıyla bilinen tepede bulunan Selçuklu Devleti sultanlarından 2'nci Kılıçarslan'ın türbesi ve köşkünün turizme kazandırılması için Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Türbe ve köşk aslına uygun şekilde restore ediliyor. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, tarihimiz için önemli bir değere sahip türbenin restorasyonuna başladıklarını belirterek, '"Biz ecdadımızın bıraktığı bütün bu eserleri sahipleniyoruz. 2'nci Kılıç Arslan tarihimiz için önemli bir isimken Aksaray'daki türbesi de aynı şekilde tarihimiz için bizler için gelecek nesiller için önemlidir. Bu eserlerin gelecek nesillere aktarılması adına elimizden gelen hassasiyeti gösteriyor, gayretle çalışıyoruz" dedi. Osmanlı, şunları söyledi: