Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi - Son Dakika
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Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi

07.06.2022 14:24

Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimiAKSARAY Aksaray'da vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması adına Çevik Kuvvet ekipleri kent meydanında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi

AKSARAY Aksaray'da vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması adına Çevik Kuvvet ekipleri kent meydanında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da vatandaşların huzur ve güven ortamlarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmasını önlemek ve asayişin korunması adına İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sabahın erken saatlerinde görev alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaya devriyelerini devam ettiriyor. Kent meydanında hal ve hareketlerinden şüphelendikleri şahısları tek tek durduran Çevik Kuvvet ekipleri ilk olarak Genel Bilgi Taraması yapıyor. GBT sorgusunun ardından vatandaşlarla sohbet eden ekipler, şehirdeki olumsuz davranışlar hakkında bilgi alarak uyarılarda bulunuyor. Sabahın erken saatlerinde başlatılan denetim faaliyetleri gün boyunca devam ediyor. Denetimler kapsamında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların müracaatları 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü noktasında takip ediliyor.

Denetimlerden, huzur ve güven ortamından memnun olduğunu dile getiren Çetin Çevik (42), "Polislerimizden Allah razı olsun. Bizim güvenliğimizi sağlıyor, 7/24 çalışıyorlar. Yani her türlü güvenliğimiz onların elinde, hepsine teşekkür ederim. Güvenliğimiz için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Tüm olumsuzluklara karşı her zaman yanımızda oluyorlar. Polislerimizden Allah bin kere razı olsun. Ayaklarına taş değmesin" diye konuştu.

Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi
Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi
Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi
Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi
Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi
Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi

YORUMLAR
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Beyoğlu Fetihtepe'de 'Zoraki' Kentsel Dönüşüm: Yurttaşların Elektrik ve Suları Çevik Kuvvet Zoruyla Kesildi Beyoğlu Fetihtepe'de 'Zoraki' Kentsel Dönüşüm: Yurttaşların Elektrik ve Suları Çevik Kuvvet Zoruyla Kesildi Marmaris polisi, huzur ve güven uygulamalarına devam ediyor Marmaris polisi, huzur ve güven uygulamalarına devam ediyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Çevik Kuvvet'ten huzur ve güven denetimi - Son Dakika

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