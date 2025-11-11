Aksaray'da cinayet: Bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
Aksaray'da cinayet: Bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü

11.11.2025 02:43
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 50 yaşındaki Selvi Kavas, birlikte yaşadığı İbrahim D. tarafından evinde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından İbrahim D. kaçtığı inşaatta polis tarafından yakalandı.

Aksaray'da 50 yaşındaki kadın, birlikte yaşadığı 55 yaşındaki adam tarafından evinde tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, gece yarısı Aksaray'ın Ortaköy ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı birlikte yaşadığı 50 yaşındaki Selvi Kavas ile evde tartışan İbrahim D. (55), tartışmanın alevlenmesiyle birlikte yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekerek doğrulttuğu Selvi Kavas'ı boynundan vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, tabanca sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Aksaray'da tartışma kanlı sona erdi: Bir kadın öldürüldü

SAKLANDIĞI İNŞAATTA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, İbrahim D. suç aleti tabancayla birlikte evden kaçtı. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Kısa sürede şahsın saklandığı inşaatı belirleyen Ortaköy İlçe Emniyet Amirliğinde görevli sivil polis ekipleri, inşaata yaptığı baskında çatı katında şahsı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polisin incelemeyi sürdürdüğü olayla ilgili Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

