Son Dakika Haberleri: Aksaray'da ev yangını
Son Dakika Güncel Aksaray'da ev yangını - Son Dakika

Aksaray'da ev yangını

6 saat önce

Aksaray'da çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da ev yangını, System.String[]

Aksaray'da çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hacılar Harmanı Mahallesinde Cengiz Büyükküya'ya (51) ait müstakil evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden Büyükkaya, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, hızla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Büyükküya ve yeğeni Gamze Solmaz (15) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye, Hacılar, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otizmli çocukları yuhalatan muhtar, 'otizmlileri okuldan uzaklaştırma' vaadiyle oy istemiş
Yangında kedilerinin öldüğünü gören kadın sinir krizi geçirdi Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:30:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da ev yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]