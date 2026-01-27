Aksaray'da Hırsızlık Anı Kamerada - Son Dakika
Aksaray'da Hırsızlık Anı Kamerada

Aksaray\'da Hırsızlık Anı Kamerada
27.01.2026 15:51
Gece yarısı bir tekstil mağazasının önünde oturan 3 kişi, kilidi kırarak kasayı boşalttı.

Aksaray'da gece yarısı bir tekstil mağazası önüne gelen 3 kişi, önce mağaza önüne oturup dakikalarca sohbet edip sigara içti, sonra mağazanın cam kapısının kilidini kırıp kasayı boşalttı. Şahısların rahat tavırlarıyla hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta bulunan bir tekstil mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 3 kişi mağazanın önüne gelerek önce oturup muhabbet ettiler. Sigara içip rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıslar bir süre sonra oturdukları yerden mağazanın cam kapısının kilidini kırıp içeri girdi. Mağaza kasasına yönelen şahıslar kasada bulunan bir miktar para ve cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen hırsızların rahat tavır ve sakinlikleri dikkat çekerken, sabah mağazayı açmak için iş yerine gelen dükkan sahibi M.B. kapının kilidinin kırıldığını fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından polis 3 şüphelinin peşine düştü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Olay, Suç

