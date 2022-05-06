Aksaray'da hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde iki hırsızlık şüphelisi JASAT ekiplerince yakalandı.

İlçeye bağlı Harmandalı Köyünde S.A'nın (39) evine gelen dilenci kılığındaki hırsızlar, ziynet eşyası ve para çaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli G.K. (40) ve G.S'yi (27) köyün çıkışında yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 bin 500 lira, 4 altın küpe, 2 altın yüzük, altın kolye ve bir torba içerisinde 2 bin 300 lira madeni para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.K. ve G.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.