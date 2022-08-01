Defineciler kaçak kazıda yaparken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Defineciler kaçak kazıda yaparken suçüstü yakalandı

01.08.2022 12:28
Defineciler kaçak kazıda yaparken suçüstü yakalandı

Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 defineci jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Aksaray'da kaçak kazı yapan 4 defineci jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesindeki 1. derece sit alanı olan Yılanlı Höyüğünde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 4 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Erhan A. (34), Ömer Ç. (29), Murad H. (41) ve Hüseyin B. (51)'in kaçak kazı yaparak define aradığını tespit eden jandarma ekipleri 4 şahsı fiziksel takibe aldı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, 4 şahsı da suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan aramada, 1 adet el detektörü, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet endoskopik kamera, 1 adet detektör kulaklığı, 1 adet mini el detektörü, 1 adet kazma, 2 adet el çapası, 20 metre halat, 1 adet kova ve çeşitli alet ile malzemeler ele geçirildi. Şüpheli 4 kişi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Defineciler kaçak kazıda yaparken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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