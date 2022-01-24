Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı - Son Dakika

Aksaray'da yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.

Kentte hafta sonu etkili olan kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Kapanan Aksaray- Nevşehir ile Adana ve Konya yollarında araçların geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor.

İlçe, belde ve köy yollarında ise Karayolları ile İl Özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri de yol güzergahlarını sürekli kontrol altında tutarken, sürücülerin alınan önlem ve kurallara uymaları istendi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuzlukların giderilmesiyle itibariyle yolların ulaşıma açıldığını söyledi.

Vatandaşların can güvenliğinin önemini belirten Aydoğdu, emniyet ve jandarma ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını araçları bir süre dinlenme tesisleri, petrol istasyonlarında beklettiklerini ifade etti.

Aydoğdu, karayolları ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, olumsuz koşullar nedeniyle bir süre misafir ettikleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenci yurtlarını açtıklarını ifade etti.

AFAD, UMKE ve 112 kriz koordinasyon merkezlerinde yürütülen çalışmaları yakından takip eden Aydoğdu, güvenli seyahati sağlamak için konvoy oluşturulduğunu, önde kar küreme araçları ve polis öncülüğünde tüm araçların gidecekleri istikamete hareket ettirildiğini vurguladı.