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AKSARAY'DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN AİLE HEKİMİNİN EŞİ DE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR - Son Dakika

AKSARAY'DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN AİLE HEKİMİNİN EŞİ DE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

09.12.2021 13:30

AKSARAY'da, koronavirüse yenik düşen aile hekimi Mehmet Tankut Sevim'in (51) cenazesi, dün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

AKSARAY'da, koronavirüse yenik düşen aile hekimi Mehmet Tankut Sevim'in (51) cenazesi, dün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Sevim'in kendisi gibi aile hekimi olan eşi Nuray Sevim'in de (50) koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, 11 gün önce nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Sevim'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi gibi aile hekimi olan Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli eşi Nuray Sevim'in de aynı gün yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sevim çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mehmet Tankut Sevim, meslektaşlarının müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Nuray Sevim'in de yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği ve bugün ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesinin planlandığı öğrenildi.

İLK GÖREV YERİ OLAN AKSARAY'DA DEFNEDİLDİ

Sevim çiftinin 2 çocuklarından Tanur Sevim'in (20) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Aykut Sevim'in ise lide öğrenci olduğu öğrenildi.

Aslen Aydınlı olan Mehmet Tankut Sevim'in ilk görev yeri Aksaray olduğu ve 23 yıldır da burada görev yaptığı için çocuklarının, "Babamın ilk görev yeri Aksaray ve burayı çok sevdiği için buraya defnedilmesini istiyoruz' dedikleri öğrenildi. Sevim için dün 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi önünde tören düzenlendi. Meslektaşları, iki oğlu ve yakınlarının katıldığı törende konuşan Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, öÇok yakın bir meslektaşımızı kaybettik. Aksaray'da ilk mezun olup göreve başladığı günden itibaren tanışıyoruz. Mehmet Tankut Sevim Aksaray'daki ilk sağlık şehidimiz oldu. Biz dernek ve meslek örgütümüzde beraber omuz omuza birlikte mücadele verdik. Artık onun evlatları bizim de evladımız. Tüm camia olarak onlara sahipleneceğiz. Bu salgından daha fazla yara almadan atlatırız. Sağlık çalışanları salgında en ön safta çalışıyor. Bütün toplum olarak kurallara uyup, aşılarımızı da olup bu beladan kurtulmaya hedefliyoruz" dedi.

Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Evrah Mezarlığı'na defnedildi.

AKSARAY'DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN AİLE HEKİMİNİN EŞİ DE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
AKSARAY'DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN AİLE HEKİMİNİN EŞİ DE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
AKSARAY'DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN AİLE HEKİMİNİN EŞİ DE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
AKSARAY'DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN AİLE HEKİMİNİN EŞİ DE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aksaray, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY'DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN AİLE HEKİMİNİN EŞİ DE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKSARAY'DA KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN AİLE HEKİMİNİN EŞİ DE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR - Son Dakika
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