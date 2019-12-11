Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da minibüsle otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Y. yönetimindeki 68 AAZ 754 plakalı minibüs, K.K. idaresindeki 68 FH 322 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada K.K. ile otomobilde bulunan M.K. (54), A.K. (23), B.G. (71) ve minibüste yolcu olarak bulunan H.Y. (68) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralılardan B.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Alparslan Türkeş Bulvarı, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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