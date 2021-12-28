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Öğretmenin öğrencisini darbetmesiyle ilgili görevlendirilen müfettişler çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Öğretmenin öğrencisini darbetmesiyle ilgili görevlendirilen müfettişler çalışmalarını tamamladı

28.12.2021 12:12

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesinde bir öğrencinin öğretmeni tarafından darbedilmesine ilişkin görevlendirilen Milli Eğitim müfettişlerinin çalışmalarını tamamladığını, dosyanın Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiğini söyledi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesinde bir öğrencinin öğretmeni tarafından darbedilmesine ilişkin görevlendirilen Milli Eğitim müfettişlerinin çalışmalarını tamamladığını, dosyanın Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiğini söyledi.

Vali Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda yaşanan olayın herkesi üzdüğünü söyledi.

Görevlendirilen müfettişlerin konuya ilişkin çalışmalarını tamamladığını belirten Aydoğdu, "Biz dosyayı gereği için Milli Eğitim Bakanlığına gönderdik. Dosyada müfettişlerimizin getirdiği bazı cezalar ve uygulamalar var. Onların yapılması için Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda onay vermesi gerekiyor. Biz dosyası üst yazı ile birlikte gönderdik. İnşallah bakanlıktan da onay geldiğinde sonucu hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Vali Aydoğdu, öğrencinin öğretmene, öğretmenin öğrenciye, yani şiddetin her türlüsüne karşı olunması gerektiğini ifade etti.

Sadece bu gibi olayların meydana geldiğinde şiddet konusunun gündeme gelmesinin doğru olmadığını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Biz tüm vatandaşlar ve insanlar olarak şiddeti her gördüğümüz yerde sadece kameralar önünde, medyaya yansıdığında değil davranışlarımızla buna karşı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu aslında kültür meselesi. Onun için aileden başlayarak okulda, sokakta ve çevremizde bunun eğitimini vermemiz gerekiyor. Bir de pandemi süreci yaşadık. 1,5 yıl hepimiz evlerimizde kaldık. Onun için bu anlamda herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Şiddeti toplumun içerisinde yuvalanan noktaları çok iyi tespit edip, onları ciddi anlamda tedavi etmemiz gerekiyor. Eğer tespitleri ve tedavileri doğru yaparsak toplumda şiddet gittikçe azalır."

Olay

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansımış, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili bilgi alınır alınmaz öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da 14 Aralık'ta başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandığı bildirilmişti.

Hazırlanan iddianamede sanık Ali Rıza Y. hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan üst hadden ceza verilmesi istenmişti.

Öğretmenin öğrencisini darbetmesiyle ilgili görevlendirilen müfettişler çalışmalarını tamamladı
Öğretmenin öğrencisini darbetmesiyle ilgili görevlendirilen müfettişler çalışmalarını tamamladı
Öğretmenin öğrencisini darbetmesiyle ilgili görevlendirilen müfettişler çalışmalarını tamamladı
Öğretmenin öğrencisini darbetmesiyle ilgili görevlendirilen müfettişler çalışmalarını tamamladı

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milli eğitim bakanlığı, Hamza Aydoğdu, Ortaköy, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmenin öğrencisini darbetmesiyle ilgili görevlendirilen müfettişler çalışmalarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmenin öğrencisini darbetmesiyle ilgili görevlendirilen müfettişler çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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