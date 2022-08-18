Orman yangınlarına karşı jandarma önlemi - Son Dakika
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Orman yangınlarına karşı jandarma önlemi

18.08.2022 15:55
Orman yangınlarına karşı jandarma önlemi

Aksaray'da orman yangınlarına karşı geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, yaptığı denetimin yanı sıra belde ve köyleri gezerek vatandaşlara yangınlara karşı eğitim veriyor.

Aksaray'da orman yangınlarına karşı geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, yaptığı denetimin yanı sıra belde ve köyleri gezerek vatandaşlara yangınlara karşı eğitim veriyor.

Yaz mevsimi ile birlikte yoğunlaşan piknik ve çeşitli aktiviteler çerçevesinde oluşabilecek yangınlara karşı çeşitli güvenlik önlemleri alan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde ormanlık alanlarda gece gündüz denetimler yapıyor. Denetimlerin yanı sıra ormanlık alanların bulunduğu bölgedeki ilçe, belde ve köylerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı vatandaşları da uyararak duyarlı olmaları gerektiğini anlattı. Oluşabilecek yangında ilk müdahale hakkında da bilgiler veren İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, "Aksaray Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" kararı ile 15 Eylül 2022 tarihine kadar ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğunu da hatırlatarak aksi durumların bildirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ekipler ayrıca vatandaşlara orman yangınları ile mücadele konusunda broşür dağıttı. - AKSARAY

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Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor 21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı 21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman yangınlarına karşı jandarma önlemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orman yangınlarına karşı jandarma önlemi - Son Dakika
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