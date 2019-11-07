Son Dakika Haberleri: Aksaray'da otizmli öğrencileri yuhalandığı iddiası: Valilik yalanladı, MEB soruşturma başlattı
Son Dakika Dünya Aksaray'da otizmli öğrencileri yuhalandığı iddiası: Valilik yalanladı, MEB soruşturma başlattı

Aksaray'da otizmli öğrencileri yuhalandığı iddiası: Valilik yalanladı, MEB soruşturma başlattı

7 saat önce

Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

Aksaray'da otizmli öğrencileri yuhalandığı iddiası: Valilik yalanladı, MEB soruşturma başlattı, System.String[]

Aksaray'da "otizmli öğrencilerin yuhalandığı" iddiası üzerine Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlığın, iddiaları araştırması için bir müfettiş görevlendirdiği ve ilk olarak okulda otizmli öğrencilerin bulunduğu sınıfların önünde asılı duran 'Özel Eğitim Bölümü Otistik Öğrenci Sınıfları' tabelasının kaldırılacağı belirtildi. Ayrıca Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın da valiliğe çağrıldığı duyuruldu.


Özellikle sosyal medyada büyük tepki çeken iddiaların üzerine bir açıklama yapan Aksaray Valiliği ise yazılanların gerçeği yansıtmadığı belirtti.

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Aksaray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:43 
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