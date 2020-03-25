Aksaray'da sağlık çalışanları için maske üretimi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da sağlık çalışanları için maske üretimi başladı - Son Dakika

Aksaray'da sağlık çalışanları için maske üretimi başladı

26 dakika önce

Aksaray'da sağlık çalışanları için maske üretimi başladıAKSARAY'da Gülağaç Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyede koronavirüs salgınına karşı mücadele görev yapan sağlık ve diğer kamu görevlileri için yıkanabilir maske üretmeye başladı.

Aksaray'da sağlık çalışanları için maske üretimi başladı

AKSARAY'da Gülağaç Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyede koronavirüs salgınına karşı mücadele görev yapan sağlık ve diğer kamu görevlileri için yıkanabilir maske üretmeye başladı.

Gülağaç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde dikiş-nakış kurslarına katılan 20 kursiyer kadın, kurulan atölye de koronavirüs salgını karşısında görev yapan sağlık ve diğer kamu çalışanları için maske üretiyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Uzun, günlük bin maske ürettiklerini belirterek, "Bu virüse karşı vatandaşların dirençlerini artırmak ve daha fazla yayılmasını önlemek adına maske üretmeye başladık. Gelen siparişleri yetiştiremedik. İkinci kursumuzu açtık. Her iki kursumuzda 20 kadın maske yapmaya devam ediyor. Günlük ortalama bin maskeyi üretiyoruz. Kumaşımız elyaf cinsinden. Günlük kullanıldıktan sonra tekrar yıkanıp kullanılabilir." dedi.

Kursiyer Emine Teymen ise "Burası dikiş- nakış kursuydu. Koronavirüs salgının ardından maske üretimine döndük. Günlük bin maske üretiyoruz." diye konuştu.

Aksaray'da sağlık çalışanları için maske üretimi başladı

Koronavirüs, Gülağaç, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:28 Kaynak: DHA

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