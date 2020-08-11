Aksaray'da TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kontenjanları kısa sürede doldu - Son Dakika

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci kontenjanları kısa sürede dolduğu belirtildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun girişimleri ile imzalanan protokollerle okulun yemek ve servis hizmeti öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak. Okul, öğrencilerine eğitim bursu verilmesinin yanında fabrikalarda stajını yaparak eğitimlerini tamamlayacak öğrenciler için iş garantisi imkanı da sunulacak.

Vali Aydoğdu yaptığı açıklamada, teknoloji ile entegre olmadan çağı yakalamanın imkansız olduğunu söyledi.

Aksaray ve Türkiye'de nitelikli ara eleman eksikliğine dikkat çeken Vali Aydoğdu, Aksaray'da bu eksikliğin giderilmesine yönelik atılan adımların olumlu yönde sonuçlandığını ifade etti.

Aydoğdu, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, OSB Müdürlüğü ve Aksaray Organize Sanayi İş Adamları Derneği ile imzalanan işbirliği protokolünün duyurularak okul öğrencilerine sağlanacak imkanların açıklanmasının ardından TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Veli ve öğrencilerin mesleki alan tercihlerini bu liseden yana kullandığını okulun öğrenci kontenjanlarının tamamının dolduğunu kaydeden Vali Aydoğdu, "LGS yerleştirmelerinde okulumuzda boş kontenjan kalmamıştır. Gelişen dünya ile entegre olmanın, çağı yakalamanın yolu mesleki eğitimden geçer. Sanat ve zanaat altın bilezik olmaya devam edecek." dedi.