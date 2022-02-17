Aksaray'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

Aksaray'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Atatürk Bulvarı'nda kavşağa kontrolsüz giren motosiklet ile otomobilin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki diğer bir kazada ise kavşağa dikkatsiz giren 2 otomobilin çarpışması kameralarca kaydedildi.

Görüntüler, "Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi." uyarı notuyla paylaşıldı.