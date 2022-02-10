AKSARAY'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI; 18 SAATTİR YOLUN AÇILMASINI BEKLİYORLAR - Son Dakika

AKSARAY'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 18 saattir kapanan Konya yolunun ulaşıma açılmasını bekliyorlar. Otobüsteki bazı yolcular ise Valilik tarafından öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Aksaray- Konya karayolu dün saat 20.00'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde ise yolun Bozca Mahmut mevkisine kadar olan bölümü açılıp, Sultanhanı ve Eskil ilçesine gidenlerin ulaşımı sağlandı. Konya'ya devam etmek isteyenler ise yaklaşık 18 saattir yolun açılmasını bekliyor. Otobüsteki bazı yolcular ise Valilik tarafından öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Van'dan İzmir'e giden otobüs sürücüsü Gökhan Dayanan, Nevşehir yolunda gece çok kötü fırtına vardı. Fırtınaya rağmen kendimizi Aksaray'a kadar geldik. Saat 03.00'den bu yana tesiste 38 yolcumuzla bekliyoruz. Tesiste beklemek bizim için çok iyi oldu. Şu anda yolun açılmasını bekliyoruz. İnşallah yol açılır ve bizde yolumuza devam ederiz dedi.

Tesislerden yurda giden otobüs şoförü Yaşar Kostak ise, Gece saat 02.00 gibi Aksaray'a 40 yolcu ile geldik. Geceyi tesiste geçirdik. Şimdi ise yurda gidiyoruz diye konuştu.