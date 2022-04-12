Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
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Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

12.04.2022 10:41

Aksaray'ın yüksek kesimleri ve Güzelyurt ilçesinde kar etkili oldu.

Aksaray'ın yüksek kesimleri ve Güzelyurt ilçesinde kar etkili oldu.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle gece yağan yağmur, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Hafif şekilde başlayan kar, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın çevresi ve Güzelyurt ilçesinde devam ediyor.

Güzelyurt ilçesi ve merkeze bağlı Helvadere beldesindeki çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı. Karın gün boyu yağacağı öğrenildi.

Yağmurun etkili olduğu Aksaray kent merkezinde ise gece 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 3 derece ölçüldü.

Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
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