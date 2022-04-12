Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika

AK Partili Metiner canlı yayında gönlündeki CHP'li adayı açıkladı, konuklar tebessüm etti

"Babamı çok özledim, yanına gidiyorum" diyen kızın gittiği yer, izleyenleri ağlattı

Boşandığı eşini tandırda yakmıştı! Müebbet hapse çarptırılan kadın, vahşeti böyle anlattı

Aksaray'ın yüksek kesimleri ve Güzelyurt ilçesinde kar etkili oldu.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle gece yağan yağmur, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Hafif şekilde başlayan kar, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın çevresi ve Güzelyurt ilçesinde devam ediyor.

Güzelyurt ilçesi ve merkeze bağlı Helvadere beldesindeki çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı. Karın gün boyu yağacağı öğrenildi.

Yağmurun etkili olduğu Aksaray kent merkezinde ise gece 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 3 derece ölçüldü.