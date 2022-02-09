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Aksaray-Konya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Aksaray-Konya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

09.02.2022 23:43

Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi ile Bozcamahmut köyleri arasında kar yağışı ve tipi nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Aksaray- Konya karayolu Sultanhanı ilçesi ile Bozcamahmut köyleri arasında kar yağışı ve tipi nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Aksaray ve Konya'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışının ardından Aksaray sınırları içerisindeki Sultanhanı ilçesi ile Bozcamahmut köyü arasında tipi etkisini artırdı. Bu noktalar arasındaki görüş mesafesinin düşmesinin ardından iki kentin İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gidiş-geliş istikametlerini trafiğe kapattı. Aksaray-Konya karayolunun 6. kilometresinde yol kapatan polis ekipleri tır araçları başta olmak üzere tüm araçları durdurarak sürücülere yolun kapandığını duyurdu. Sürücülere görüş mesafesinin düştüğünü, fırtına ve tipinin etkili olduğunu belirten ekipler, sürücüleri en yakın dinlenme tesislerine gönderdi.

(Yasin Can - Yavuz Akkan/İHA)

Aksaray-Konya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
Aksaray-Konya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
Aksaray-Konya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
Aksaray-Konya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
Aksaray-Konya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
Aksaray-Konya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

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Sultanhanı, Aksaray, Konya, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray-Konya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray-Konya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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