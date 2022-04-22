AKSARAY VALİLİĞİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN VERESİYE DEFTERİNDEKİ BORÇLARINI ÖDEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

AKSARAY VALİLİĞİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN VERESİYE DEFTERİNDEKİ BORÇLARINI ÖDEDİ

22.04.2022 11:55

AKSARAY Valiliği, ihtiyaç sahiplerinin 103 bakkaldaki veresiye defterindeki borçlarını ödedi.

AKSARAY Valiliği, ihtiyaç sahiplerinin 103 bakkaldaki veresiye defterindeki borçlarını ödedi. Aksaraya Valisi Hamza Aydoğdu, hayırseverlerin destekleriyle bu yıl da devam eden uygulamayla ihtiyaç sahibi ailelerin 129 bin 578 liralık borcunun ödendiğini söyledi.

Osmanlı döneminde uygulanan 'Zimem Defteri' geleneğini yaşatmaya çalışan Aksaray Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla geçen yıl 48 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapattı. Valilik bu yıl da 48 mahalle ve 21 köydeki 103 bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi. Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bakkalların veresiye defterindeki borçları ödeyen Vali Hamza Aydoğdu, şunları söyledi

"Geçen yıl başlattığımız bir geleneğimiz vardı. Kent merkezinde 48 mahallemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapatmıştık. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu yıl da bu anlamlı uygulamaya devam ediyoruz. Birim amirlerimizle birlikte 48 mahallede, 45 bakkalla, merkeze bağlı 21 köyümüzde 58 bakkalda vatandaşlarımızın borçlarını kapatmış olduk. Ramazan ayının en güzel taraflarından birisi de dertlilerin ortağı olmak, ihtiyacı olan vatandaşımızın yanında olmak. Aksaraylı hayırseverler vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Destek olan herkesten Allah razı olsun.?

HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİ İLE 129 BİN 758 LİRALIK BORÇ KAPANDI

'Şehr-i Süleha' ismiyle anılan Aksaray'ın yardımlaşmada, birlik ve beraberlik içerisinde gelenekleri yaşatan model bir şehir olduğunu kaydeden Vali Aydoğdu, hayırseverlerin destekleriyle bu yıl da devam eden uygulamayla ihtiyaç sahibi ailelerin 129 bin 578 liralık borcunun ödendiğini söyledi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bakkallık yapan Mustafa Özcan ise "Unutulmaya yüz tutmuş anlamlı ve önemli geleneğin devam ettirilmesinin takdire şayan bir durum. Ramazan ayı bolluk ve bereketle günahlardan arınma ayıdır. Darda olun insanlar borçlarından arınmış oldu. Bizler de borçların kapanmasından esnaf olarak memnun olduk. Valimizin bizzat gelerek bu geleneği yaşatması bizleri duygulandırdı. diye konuştu.

AKSARAY VALİLİĞİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN VERESİYE DEFTERİNDEKİ BORÇLARINI ÖDEDİ
AKSARAY VALİLİĞİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN VERESİYE DEFTERİNDEKİ BORÇLARINI ÖDEDİ
AKSARAY VALİLİĞİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN VERESİYE DEFTERİNDEKİ BORÇLARINI ÖDEDİ
AKSARAY VALİLİĞİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN VERESİYE DEFTERİNDEKİ BORÇLARINI ÖDEDİ

YORUMLAR
500
Aksaray'da jandarma ramazan yardım kolisi dağıttı Aksaray'da jandarma ramazan yardım kolisi dağıttı Son dakika haberi | Vali Aydoğdu, jandarma personeliyle sahurda bir araya geldi Son dakika haberi | Vali Aydoğdu, jandarma personeliyle sahurda bir araya geldi

Aksaray Valiliği, Hamza Aydoğdu, Osmanlı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY VALİLİĞİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN VERESİYE DEFTERİNDEKİ BORÇLARINI ÖDEDİ - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
11:26 Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:13:32. #1.13#
SON DAKİKA: AKSARAY VALİLİĞİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN VERESİYE DEFTERİNDEKİ BORÇLARINI ÖDEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement