Aksaraylı çığ şehidinin ailesine şehitlik beratı verildi - Son Dakika

Van'da çığın altında kalarak şehit düşen Aksaraylı Uzman Onbaşı Ramazan Süslü'nün ailesine şehitlik beratı verildi.



5 Şubat 2020 tarihinde Van- Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde çığın altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sırasında ikinci çığın altında kalarak şehit olan Aksaraylı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü'nün (23) ailesine şehitlik beratı verildi. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde kaymakamlık makamında şehit babası Mehmet Süslü (55), annesi Yeter Süslü (53), şehit eşi Süreyya Süslü (23), Şehit kızı 10 aylık Miray ve şehit kardeşlerinin katıldığı programda şehit babasına ve şehit eşine Beratı Aksaray Valisi Ali Mantı tarafından verildi. Vali Ali Mantı şehidin 10 Aylık bebeği Miray'a altın takarak oyuncak hediye etti.



Programa Vali Ali Mantı, İlçe Kaymakamı Murat Karasu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve diğer yetkililer katıldı. - AKSARAY