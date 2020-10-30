Akşehir Belediyesinin "fıkra canlandırma" yarışmasında kazananlar ödüllerini aldı - Son Dakika

Akşehir Belediyesi tarafından Türkiye genelinde online olarak düzenlenen Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda kazananlara ödülleri verildi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Salih Akkaya, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın tanıdığı, öğütlerinden feyz aldığı hikmet ve nükte dehası Nasreddin Hoca'mızı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Adının anılmasıyla birlikte yüzümüzde hafif bir tebessüm meydana getiren Nasreddin Hoca'mız, gerek fıkralarıyla gerekse kişiliği ile çok derin anlamların gizlendiği sihirli bir hazine gibidir. Nasreddin Hoca'yı hakkıyla bilmek onu doğru anlatabilmek, fıkralarından çıkan anlam zenginliğinin farkına varmakla mümkündür. Nasreddin Hoca'mızı tanıdıkça kendimizi, milletimizi, bütün insanlığın ortak dertleriyle, neşesiyle, acısıyla, tatlısıyla kavramış olacağız. Onun felsefesi ışığında yaşamdan dersler alacak, geleceğe daha umutlu bakabileceğiz. Özellikle de morallerimizin altüst olduğu bu dönemde onu daha iyi anlıyoruz."

Akkaya'nın konuşmasının ardından jüri üyelerine protokol tarafından plaket takdim edilirken, yarışmada ilk üçe giren performansların videoları izlendi.

Yarışmada kazananlara tablet ödülleri ve katılım sertifikaları verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.