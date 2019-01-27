Akşehir Devlet Hastanesi'ne 150 Yatak Kapasiteli Ek Bina Yapılacak

Akşehir Devlet Hastanesi
'ne 150 yatak kapasiteli ek bina yapılacağı bildirildi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem
, yaptığı yazılı açıklamada, Akşehir Devlet Hastanesi'ne, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve Belediye Başkanı Salih Akkaya
ile birlikte yaptıkları takip sonucunda 150 yatak kapasiteli ek bina yapılmasına onay çıktığını belirtti.
Mevcut durumda 300 yatak kapasitesiyle bölge hastanesi konumunda olan Akşehir Devlet Hastanesi'nin, her türlü tıbbi donanımı ve ekipmanı ile ayrıca tüm branşlardaki uzman doktorlarıyla halka hizmet verdiğini ifade eden Erdem, şunları kaydetti:
"Yapılmasına karar alınan 150 yatak kapasiteli ek binası ile büyük bir hastane konumuna gelecek olan Akşehir Devlet Hastanemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hastanemize 150 yatak kapasiteli ek binanın yapılması kararında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere Sağlık Bakanımıza, Konya Milletvekilimiz Abdullah Ağralı
Beye, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç ve Akşehir Devlet Hastanemiz Başhekimi Bülent Erdem'e teşekkür ediyor, yeni yapılacak olan ek binamızın şimdiden Akşehirli hemşehrilerime bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."