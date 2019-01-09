Son Dakika Haberleri: Akseki'de Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama Toplantısı

Akseki'de Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama Toplantısı

1 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

Akseki'de Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama Toplantısı, System.String[]
Antalya'nın Akseki ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler tartışıldı. Kaymakam Muhammed Emin Nasır başkanlığında Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kondak, okul müdürleri, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Mesleki ve teknik alandaki kursların açılmasına yönelik önerilerin görüşüldüğü toplantıda, yöreye uygun olan arıcılık, bağcılık, meyvecilik, bilgisayar kullanımı, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları kursları açılmasının yanı sıra, bireylerin istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte kurslar açılması yönünde tavsiye kararı alındı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kondak, 2018'de açılan ve 2019'da hayata geçirilecek kurslar hakkında bilgi verdi. Kondak, 2018-2019 eğitim öğretim yılında bugüne kadar 11 kursta 153 erkek, 116 bayan olmak üzere 269 kişinin kurslara müracaat ettiğini ve kurslardan 77 erkek ve 4 bayan olmak üzere 81 kişinin belge aldığını, mevcut kursların ise devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Nasır da vatandaşların talepleri doğrultusunda meslek kurslarına ağırlık verilmesini isteyerek, "İlçedeki resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenme kapsamında yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, ortaya çıkan güçlüklerin değerlendirilmesi ve merkezler arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanması, etkinliklerin birlikte planlanması ve uygulamaya konulması, hizmet tekrarı ve kaynak israfının önlenmesi ve verimliliğin arttırılması oldukça önemlidir" dedi.

Nasır, hayat boyu öğrenme anlayışıyla bireylerin bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal, kültürel gelişmelerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları, yeteneklerini geliştirme imkanı sağlandığını sözlerine ekledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Muhammed Emin, Halk Eğitimi Merkezi, Antalya, Akseki, Güncel
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