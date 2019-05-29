Son Dakika Haberleri: Akseki'de Osman Yüksel Serdengeçti anısına bilgi yarışması
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Akseki'de Osman Yüksel Serdengeçti anısına bilgi yarışması

17 dakika önce

Akseki Kaymakamlığınca Türk siyasetçi, gazeteci ve şair Osman Yüksel Serdengeçti anısına genel kültür ve bilgi yarışması düzenlendi.

Akseki'de Osman Yüksel Serdengeçti anısına bilgi yarışması, System.String[]
Akseki Kaymakamlığınca Türk siyasetçi, gazeteci ve şair Osman Yüksel Serdengeçti anısına genel kültür ve bilgi yarışması düzenlendi.
Akseki Belediye Kültür Salonunda düzenlenen yarışmaya, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Cumhuriyet Savcısı İsmail Erbuğa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mustafa Bozkurt, Akseki İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Dört lisenin katıldığı yarışmada öğrencilere 20 soru soruldu. Soruların 17'sine doğru yanıt veren Akseki Anadolu Lisesi birinci oldu.
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır yarışma öncesinde yaptığı konuşmada, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Akseki'nin engin tarih ve kültür birikimi sayesinde birçok ilim ve fikir insanının yetişmesine vesile olduğunu söyledi.
Akseki Kaymakamlığı olarak ilçedeki önemli şahsiyetleri hem Akseki'de hem Akseki'nin dışında tanıtmak ve anlatmak için projeler yaptıklarını belirten Nasır, "2019 yılında ise Osman Yüksel Serdengeçti yılı ilan ettik. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıllarda da Rasih Kaplan, Hasan Hüsnü Erdem, Fatin Gökmen ve Ömer Duruk gibi daha bir çok şahsiyet yıllar boyunca anılacak ve yad edilecektir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:28 Kaynak: AA
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