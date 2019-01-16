Son Dakika Haberleri: Akseki-Seydişehir Karayolu Trafiğe Açıldı

Akseki-Seydişehir Karayolu Trafiğe Açıldı

1 saat önce

- Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe açıldıANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, uzun araçlar hariç trafiğe açıldı.

- Akseki- Seydişehir karayolu trafiğe açıldı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, uzun araçlar hariç trafiğe açıldı.
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Antalya-Konya yolu saat 05.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşmüştü. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken, sürücülerin geçişine izin vermemişti. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yol uzun araçlar hariç tekrar trafiğe açıldı.
Akseki-Konya karayolu Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde Karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

Antalya, Konya, Seydişehir, Akseki, 3. Sayfa
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