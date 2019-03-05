Son Dakika Haberleri: Akşener: "Birbirinizi Kırmayın, İncitmeyin Aranıza Gelip Fitne Sokanlardan Uzak Durun"

Akşener: "Birbirinizi Kırmayın, İncitmeyin Aranıza Gelip Fitne Sokanlardan Uzak Durun"

48 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 Nisan günü herkesin yüz yüze bakacağını, kimsenin birbirini kırmaması gerektiğini belirterek, "Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim benim kardeşimdir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 Nisan günü herkesin yüz yüze bakacağını, kimsenin birbirini kırmaması gerektiğini belirterek, "Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim benim kardeşimdir. Her biri bu ülkenin birinci sınıf vatan evladıdır." dedi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde partisinin seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa hitap eden Akşener, "1 Nisan sabahı aynı eczaneden alışveriş edeceksiniz. Aynı fırından ekmek alacaksınız. Aynı doktora muayene olmaya gideceksiniz. Kadınlarımız aynı arkadaşlarıyla cuma dualarına gidecek, aynı arkadaşlarıyla 41 Yasin okumaya gidecek, aynı cemaatle namaza duracaksın ve sonuç itibarıyla birbirinizin yüzüne bakacaksınız." açıklamasını yaptı.

"Bir kardeşiniz, bir ablanız olarak Allah rızası için şu tepedekilerine uymayın birbirinizi kırmayın" diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'na oy veren her bir kardeşim benim kardeşimdir. Her biri bu ülkenin birinci sınıf vatan evladıdır. Ama Millet İttifakı'nın içinde yer alan CHP, İP 24 Haziran için söylüyorum DP, SP'nin oy oranı 18 milyon insan. Bu 18 milyon insana terörist diyeni ben kınıyorum misliyle kendisine iade ediyorum. Birbirinizi kırmayın, incitmeyin aranıza gelip fitne sokanlardan uzak durun. 1 Nisan günü bütün hayatınız bu koca koca dillerle konuşanlar koca koca laflarla terörist diyenler kalkıp gidecek aranızdan ama birbirinizin yüzüne bakacaksınız."

Akşener, "Elbette Mahmut Koçak için oy istemeye geldim. Elbette onlar için çalışmaya geldim. Ama karar sizin. Bu kararın sonuçları itibarıyla ertesi gün baba oğulla, abi kardeşle, ana kızla, komşu komşuyla kavgalı duruma düşmeyeceksiniz." diye konuştu. Akşener, şunları söyledi:

"Başınıza iş geldiğinde komşunuza gidersiniz. O sizi birbirinize düşman edenlere ulaşabilir misiniz? Ulaşamazsınız. Onun için o kulağı çekeceksiniz 'ey aziz milletim sözünü' dinleyeceksiniz. Tanzim satışla ilgili de şunu söyliyeyim İstanbul'la Ankara'nın canı can da Dinar'ın canı patlıcan mı, koyun bakalım buraya da. Ama içine gübreyi de koyun içine mazotu koyun içine elektriği koyun içine akaryakıtı koyun, içine ilacı koyun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:45 Kaynak: AA

İYİ Parti, 1 Nisan, Güncel
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