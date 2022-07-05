Akşener'in Ziyaret Ettiği Ankaralı Gözlükçü: "Ben Sadece Elektrik Parasına, Kiraya Çalışıyorum. Yeter, Bıktık Bu Hükümetten. Bıktık, Yıldık"

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'daki Tunalı Hilmi Caddesi'nde ziyaret ettiği bir gözlükçü, "Bana 5-6 bin TL elektrik parası geliyor. Ben, sadece elektrik parasına, kiraya çalışıyorum. Elektriğimi ödemezsem elektriğimi kesiyorlar. Bir ay gecikti diye bana kesme ihbarnamesi geliyor. Ben ne yapabilirim başkanım, söyler misiniz? Ben nasıl yetiştireceğim? Yeter, bıktık bu hükümetten. Bıktık, yıldık. Yeter. Oturup konuşmayı biliyor. 'Bir problem yok, en ufak bir ekonomik sorun yok' deniyor. Başkanım, nasıl yok? Bu, uzayda mı yaşıyor" dedi.

Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini bugün Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürdürdü. Çankayalılar, Akşener'i Kuğulu Park'ta İzmir Marşı söyleyerek ve çiçeklerle karşıladı. Parkta kendisini karşılayan yurttaşlara seslenen Akşener, daha sonra Tunalı Hilmi Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.

"ESFLASYONDAN DOLAYI İŞLERİMİZ BAYAĞI AŞAĞILARDA"

Akşener'in "İşler nasıl" diye sorduğu bir saatçi, "Son zamanlar çok bir hareket yok. Bugün iki tane saat sattım" karşılığını verdi. Dükkanın kendi mülkü olduğunu söyleyen esnafa Akşener, "İki saat de yetmez" dedi. Esnaf da "Yetmez. Biz, normalde günlük beşin, altının altına düşmeyen bir mağazayız. Ama bu üç, dört aydır enflasyondan dolayı işlerimiz bayağı aşağılarda" diye konuştu.

"BİR GECEDE ETİKETLER DEĞİŞİYOR"

İki mağazasının olduğunu söyleyen esnaf, toplamda 10 kişinin çalıştığını belirterek, "Biraz zor zamandayız. Eski bir mağaza olmasak, yatırımlarımız olmasa olmaz burası. Duramayız burada, zor yani. Çünkü biz, ithal ürün satıyoruz. Dolar bugün kaçsa, bizim ürünlerimiz de o fiyatta. Bir gecede etiketler değişiyor. Biz de kendimizi koruma altına almaya çalışıyoruz" dedi.

"VERGİLERE YETİŞEMİYORUM. PERSONELİN MAAŞINI ÖDEYEMİYORUZ"

Akşener'in ziyaret ettiği bir gözlükçü ise "Artık vergilere yetişemiyorum. Personelin maaşını ödeyemiyoruz, mal çekemiyorum. Mal çekemediğim için de senet versem senedimi ödeyemiyorum. Ödeme yapamıyorum. Şu son dört yıldır, inanın kredilerle ben dükkanımı işletiyorum. Artık kredileri ödemekten yoruldum. Kredi faizleri, kredi kartlarını ödemekten yoruldum. Artık işçilerin ne maaşlarını ne SSK'larını, hiçbirini ödeyemiyorum. Sürekli yapılandırma yapmak zorunda kalıyorum. Asgari ücreti ben personele verdiğim zaman ben, asgari ücreti bile karşılayamayacak durumdayım" diyerek dert yandı.

"BEN SADECE ELEKTRİK PARASINA, KİRAYA ÇALIŞIYORUM"

Akşener de esnafa, "Asgari ücretin vergisini devletin üstlenmesi gerektiğini söylüyoruz biz. Sizin maaşa zam vermekte probleminiz yok. Ama bugünün Türkiye'sinde onun alınmaması gerekiyor. Asgari ücretin, sizin ödediğiniz vergiden muaf olması gerekiyor" dedi. Esnaf ise "Biz, vergi ödemekten personelin maaşını ödeyemiyoruz. Asgari ücret bana dokunmaz. Ama ben, vergi, SSK, elektrik parası ödemekten ve diğer ihtiyaçları ödemekten... Bana 5-6 bin TL elektrik parası geliyor. Ben, sadece elektrik parasına, kiraya çalışıyorum" karşılığını verdi.

"BIKTIK, YILDIK. YETER"

Esnaf, "Ben kiramı mı ödeyim, elektrik paramı mı ödeyim, personelimin maaşını mı ödeyim ve ben evime ekmek mi götüreyim? Soruyorum; 6 kişi çalışıyor, personelimin maaşını ödemezsem bana satış yapar mı? Yapmaz. Elektriğimi ödemezsem elektriğimi kesiyorlar" diyerek Akşener'e, bugün eline ulaşan ihbarnameyi gösterdi. Esnaf, "Bir ay gecikti diye bana kesme ihbarnamesi geliyor. Ben ne yapabilirim başkanım, söyler misiniz? Ben nasıl yetiştireceğim? Yeter, bıktık bu hükümetten. Bıktık, yıldık. Yeter" diye konuştu.

"BU, UZAYDA MI YAŞIYOR"

Esnaf, "Oturup konuşmayı biliyor. 'Bir problem yok, en ufak bir ekonomik sorun yok' deniyor. Başkanım, nasıl yok? Bu, uzayda mı yaşıyor" dedi.

"ŞU ANA KADAR SİFTAHIM YOK"

Esnafın "Şu ana kadar siftahım yok" demesi üzerine Akşener, bir tane güneş gözlüğü satın aldı. Gözlüğü takan Akşener, basın mensuplarına ve dükkanda bulunan yurttaşlara, "Beğendiniz mi arkadaşlar" diye sordu. Akşener, "Kesin buna gelinim el koyabilir" dedi. Esnaf, Akşener'e, aynı zamanda EYT'li olduğunu ve bu konuda çözüm beklediğini söyledi.

"BUGÜN OLMUŞ BİR ŞARJ ALETİ 400-500 TL"

Daha sonra bir telefon mağazasına giren Akşener, esnafa işlerinin nasıl olduğunu sordu. Esnaf, ürünlerin ithal olduğu ve fiyatların bir senede iki katına çıktığını belirterek, "Biz de sıkıntı içerisindeyiz. Bugün olmuş bir şarj aleti mesela 400-500 TL. Piyasaya biz bile ayak uyduramıyoruz" diye dert yandı.