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Akşener, Marmaris'te yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti (3) - Son Dakika

Akşener, Marmaris'te yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti (3)

19.08.2021 17:54

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Akşener, yangından etkilenen Turgut Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelinin taleplerini dinlemek ve taleplerinin takipçisi olmak amacıyla bölgeye ikinci kez geldiğini söyledi.

Türkiye'deki yönetim sisteminin değişmesi gerektiğini savunan Akşener, Türkiye'de çok ciddi derin bir devlet krizi olduğunu öne sürdü.

Akşener, Afganistan diye bir devletin kalmadığını belirterek "Türk askerinin orada işi yoktur. Türk askerinin Afganistan'da kalmasının bir anlamı yok." ifadesini kullandı.

" Somali'ye 30 milyon dolar gönderildiğini ancak her afette, her sıkışıklıkta vatandaşa IBAN verildiğini" savunan Akşener, "İnsanların boğazını sıkmıyoruz." diye bir cümle kurulabildiğini aktardı.

Göç konusuna değinen Akşener, şöyle konuştu:

"Gelen insanlara düşmanlık edecek tek kelime etmiyorum. Ben Suriyeliler ya da Afganlar üzerinden insanların burnundan soluduğu bir dönemde, bunu tahrik edecek tek bir kelime etmedim. Bilerek etmedim. Bu arkadaşların döneminde ne oldu? 5 milyon Suriyeli deniliyor. Ülkemizde dünyanın her tarafından gelen insanlarla 10 milyon göçmen ya da sığınmacı var. Soru şu, bu nüfus dengesini değiştirmek için bu yetkiyi kimden aldın kardeşim. Buradaki sorumlu Sayın Erdoğan'dır."

Akşener, daha sonra Hisarönü, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve İçmeler mahallelerindeki ziyaret programını sürdürdü.

Akşener, Marmaris'te yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti (3)
Akşener, Marmaris'te yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti (3)
Akşener, Marmaris'te yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti (3)
Akşener, Marmaris'te yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti (3)

Meral Akşener, İYİ Parti, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşener, Marmaris'te yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti (3) - Son Dakika


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