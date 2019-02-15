Son Dakika Haberleri: Akşener: Tencere Her Hükümeti Sallar (2)

Akşener: Tencere Her Hükümeti Sallar (2)

1 saat önce

MUHALEFET MİLLETİN AVUKATIDIRİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de partisinin Erdemli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Akşener: Tencere Her Hükümeti Sallar (2), System.String[]
MUHALEFET MİLLETİN AVUKATIDIR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de partisinin Erdemli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada kalabalığa seslenen Akşener, ilçedeki esnaf ve çiftçilerin zor durumda olduğunu öne sürerek, "Çiftçimizin girdi maliyetleri yüksek. Çiftçimizin mazotu, gübresi, ilacı pahalı. Artık çiftçimizin sorunlarına çözüm üretilmesi gerekiyor. Muhalefet milletin avukatıdır. Sizlerin derdini dinleyip, sizlerle berber oluyoruz. Bazı kesimler, 31 Mart yerel seçimlerini beka ile eşleştiriyor. Yerel seçimlerde halkımız kendisine en iyi hizmeti vereceğine inandığı adaya oyunu verecek. Seçilen belediye başkanı veya mahalle muhtarının, ülkenin bekası ile ne ilgisi olabilir? Tecrübeli bir politikacı olarak söylemem o ki, sizlerin sorunlarını çözebilecek, derdinizi dinleyen, kapısından içeri girebileceğiniz, yanındakini kayırmayan bir belediye başkanı seçeceksiniz" diye konuştu.

Akşener konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),  

-GÖRÜNTÜLÜ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:47 Kaynak: DHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Ortasında Tekme Tokat Kavga! Yolcular Her Şeyi Kaydetti Pazarda Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Kamerada

Boşandığı Eşine Önce Kaza Yaptırdı, Sonra Kurşun Yağdırdı 8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:16:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener: Tencere Her Hükümeti Sallar (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]