Son Dakika Haberleri: Akşener: Tencere Her Hükümeti Sallar (3)

Akşener: Tencere Her Hükümeti Sallar (3)

58 dakika önce

AKŞENER, TARSUSLULARA 'CESUR İNSANLAR' DİYE SESLENDİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayanların, Türk siyasetine bambaşka bir iktidar ümidi kazandıran cesur insanlar olduğunu söyledi.

Akşener: Tencere Her Hükümeti Sallar (3), System.String[]
AKŞENER, TARSUSLULARA 'CESUR İNSANLAR' DİYE SESLENDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayanların, Türk siyasetine bambaşka bir iktidar ümidi kazandıran cesur insanlar olduğunu söyledi.

Akşener, Mersin'deki seçim çalışmaları kapsamında Tarsuslulara seslendi. Akşener, "Bambaşka bir iktidar ümidini, kendi ayakları üzerinde durarak yürüyüşü, korkutulmaktan korkmamayı, başkalarının dümen suyundan gitmemeyi, Türk siyasetine yeniden kazandıran cesur insanlarsınız. Tehditler karşısında dimdik durup o 5 milyon insanın, 24 Haziran şartlarında her birinizi iftiralarla suçladıkları bir anda, o 5 milyon kişinin neleri göze alarak İYİ Parti'ye oy vermesini düşünüyor ve yeniden 'Bismillah' deyip ayağa kalkıyorum" dedi.

Kocamaz'ın başkan seçileceğine olan inancını dile getiren Akşener, " Burhanettin Kocamaz, bir kol boyu mesafede durdu bize. 'Mensup bulunduğum partinin bayrağını, sözünü yere düşürmem' dedi. Buna karşı ne oldu? Dosta, düşmana karşı Kocamaz'a Tarsuslunun kabul etmeyeceği, Mersinlinin yemeyeceği bir tavır kondu. Bu tavır, bu yanlışlık hali hepinizedir. Sizin evladınıza yapılan size yapılmış demektir. Gereğini yapacaksınız. Tarsusluya tekme atmaya çalışan insanların bir daha kafalarına kazıyacaksınız ki Tarsusluya hakaret edilemez, tekmelenemez. Tarsuslu evladına hakareti kaldıramaz, gereğini yapar" diye konuştu.

Konuşmasının ardından esnafı ziyaret eden Akşener, ardından kentten ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:46 Kaynak: DHA

Tarsus, Meral Akşener, Mersin, Güncel
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