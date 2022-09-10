AKŞENER VE İMAMOĞLU ÇENGELKÖY'DE AÇILIŞA KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 150 Günde 150 Projesi kapsamında 'Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi' hizmete açıldı. Açılış törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Meral Akşener, burada açıklamalarda bulundu.

BELEDİYECİLİK GÜZEL AMA SOSYAL BELEDİYECİLİK DE ÇOK GÜZEL

Akşener, sosyal belediyeciliğin önemine değinerek, "Bugün Adalar hariç İstanbul'un tüm ilçelerini gezmiş, bitirmiş olacağız. Bazen acı bazen güzel insan hikayeleriyle karşılaşıyorum. İstanbul'da aynı zamanda derin yoksulluk denilen gerçekten çok yoksul evleri ziyaret ediyorum. Orada yaşayan anneler çocuklarla bir araya geliyoruz. Belediyecilik güzel, sosyal belediyecilik de çok güzel. İkisini birleştirmek harika bir durum. Türkiye 'nin kaynakları var, insan kaynağı var ama Türkiye'de israf, Türkiye'de kayırmacılık, liyakatsizlik gibi pek çok olumsuzluğun Türkiye'deki kaynakları erittiği, insanları umutsuzluğa sevk ettiği ve devletin sosyal devlet olma özelliğinin hızla kaybolduğu dönemeçteyiz. Bunu sağlayan da partili cumhurbaşkanlığı sistemidir" dedi.

O VİDEOYA KALBİM YARILDI Avcılar'daki kazada genç bir kızın yayınladığı videoya ilişkin de konuşan Akşener, "Kurumlar birbiriyle rekabet etmez, dayanışma gösterir dediniz. O genç kızımızın videosunu ben de izledim. Allah şahittir kalbim yarıldı. Bu çocukları buralara ittiren, bu çocuklara bu konuşmaları yaptıran bir zihniyet var. Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti. O günden beri kendini toparlayamadı ve gittikçe kötüleşiyor, gittikçe çirkinleşiyor" dedi.

SOSYAL YARDIMLAR GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİTMİYOR Yaptıkları ziyaretlerden de bahseden Meral Akşener, "3 sene evvel asgari ücretle ortaya yakın bir hayat yaşayan bu insanlar bugün asgari ücretle eve bir asgari ücret giriyorsa samimiyetle söylüyorum o buzdolabına baktığınızda gördüğünüz şey makarna ve mercimek çorbasının versiyonları. Protein almamış, alamayan aileler, et alamayan aileler ve kucağınıza aldığınızda kemikleri sayılan çocuklar, buna karşılık 14-15 yaşından sonra obezliğe doğru giden gençler… Sosyal yardımlar, artık o kadar yandaşlar üzerinden yürür olmuş ki gerçek ihtiyaç sahiplerine zaten gitmiyor" dedi.

BU YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR DEMEK Akşener, "Belediye eliyle yaptığınız alışveriş kartları, burada açtığınız kreş, psikolojik yardım merkezi gibi pek çok günlük hayatta insanların hayatına dokunan işlerin artık çok önemli olduğunu, belediyeciliğin en önemli görevlerinden birinin sosyal belediyecilik anlayışı olduğunu bugünün Türkiye'sinde görür olduk. İsterdik ki herkesin hayatı rahat olsun. Belediyelerimiz de somut hizmetler yapsınlar. İnsanlarının görülmediği ve fakir var açlık dediğinizde, yalan söylüyorsunuz, tiyatro yapılıyorsunuzla suçlanan bir Türkiye. Bu, bu yolun sonu görünüyor demek. Biz varız. Vaktinde mi olur, önce mi olur bilmiyorum ama bu milletin irfanı gerçekten kendinden kopan, kendisine bakmayan, orada ne oluyoru bilmeyen, milletin adamlığından smothielerin içildiği saray hayatına geçmiş bir anlayışın sonuna geldiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Merkezin içerisinde Kültür Merkezi, Çocuk Etkinlik Merkezi, Yuvamız İstanbul, İSADEM, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Mahalle Evi, Muhtarlıklar Evi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çağrı Merkezi, İBB Orkestralar Müdürlüğü birimlerinin bulunduğu öğrenildi.

- Karaköse