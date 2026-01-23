Aksu'da Otomobil Şarampole Devrildi

Isparta'nın Aksu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
S.Ö. idaresindeki 60 YD 222 plakalı otomobil, Akçaşar Mahallesi'nde kar yağışının etkili olduğu yolda şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
