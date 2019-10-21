Aksu protokolü ile sporcular kaynaştı

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Aksu Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübünün sporcuları ile Aksu protokolünü bir araya getirdi. Güreş sahasında gerçekleştirilen kaynaşma yemeğine Aksu Kaymakamı Aydın Ergün de katıldı.



Aksu Belediye Spor Kulübündeki sporcular Belediye Başkanı Halil Şahin'in ev sahipliğinde Aksu protokolü ile buluştu. Başkan Şahin'in düzenlemiş olduğu kaynaşma yemeğine Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Tevfik Fuat Cebeci, İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Demirtaş, İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan, Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Spor Kulübü Başkanı Mehmet Selvi ve yönetimi de eşlik etti. Yemek öncesi sporcularla yakından ilgilenen Başkan Şahin, "Belediye yönetimi olarak bizler her zaman sporcularımızın yanındayız. Düzenlemiş olduğumuz yemekle hem sporcularımızı motive edelim hem de ilçe protokolümüz ile kaynaşmalarını sağlayalım istedik. Onlara olan güvenimiz ve desteğimiz tam" diye konuştu. - ANTALYA