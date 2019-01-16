Son Dakika Haberleri: Aktaş: "Gençlere Daha Güzel Bir Gelecek Hedefliyoruz"

Aktaş: "Gençlere Daha Güzel Bir Gelecek Hedefliyoruz"

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, lise öğrencilerine geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Aktaş:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, lise öğrencilerine geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere daha güzel bir gelecek sağlamak adına heyecan duyduğunu ve çalışmalar yaptığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Asımın Nesli Gençlik Buluşmaları'nın ilk konuşmacısı Ömer Kaptan, gençlerle 'Tarih Sohbetleri'nde bir araya geldi. Kestel Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa bini aşkın lise öğrencisi iştirak etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ile Kestel Belediye Başkan Adayı Önder Tanır da programı izledi. Ömer Kaptan, 'Tarih Sohbetleri'nde, tarihte iz bırakan olayların çarpıtılan detaylarını en anlatarak gençleri bilgilendirdi.

Bu tür konferansların, gençlere kendilerini yetiştirme fırsatı sunduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Gençlerimizin hayata dair hedefleri ve heyecanları var. Gençlerin bugünden geleceğe dair hedef koymaları ve o doğrultuda çalışmaları önemli" dedi.

Başkan Aktaş, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Artık Türkiye bütün dünyaya entegre oluyor. Gençlerimiz kendilerine sunulan imkanlara sahip çıksınlar. Büyükşehir Belediyesi ve Kestel Belediyesi olarak, gençlerimizin yetişmeleri, iyi okullarda okumaları için yüzlerce proje gerçekleştiriyoruz. Gençlik merkezleri yapıyoruz. Bir derdimiz var, geleceğimiz daha güzel olabilir mi, gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlayabilir miyiz? O yüzden de bizim milli ve manevi değerlere sahip, vatanını milletini seven, bir zorluk ve sıkıntı anında ülkesinin tüm değerlerine sahip çıkan, devletine, bayrağına, vatanına, milletine karşı canını seve seve feda edebilecek gençlere ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'nin önü gerçekten açık ama böyle gençler yetiştirebilirsek açık" diye konuştu - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

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