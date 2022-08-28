Aktivistler ölen dağcı arkadaşları anısına Süphan Dağına tırmandılar - Son Dakika
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Aktivistler ölen dağcı arkadaşları anısına Süphan Dağına tırmandılar

28.08.2022 16:09
Aktivistler ölen dağcı arkadaşları anısına Süphan Dağına tırmandılar

Aktivistler ölen dağcı arkadaşları anısına Süphan Dağına tırmandılarBİTLİS Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, ölen dağcı Tarık Bünyamin Kaya'nın anısına 4058 rakımlı Süphan Dağına tırmandılar.

Aktivistler ölen dağcı arkadaşları anısına Süphan Dağına tırmandılar

BİTLİS Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, ölen dağcı Tarık Bünyamin Kaya'nın anısına 4058 rakımlı Süphan Dağına tırmandılar.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, ölen dağcı Tarık Bünyamin Kaya'nın anısına Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4058 rakımlı Türkiye'nin en yüksek 3 'üncü dağı olan Süphan Dağına tırmanış düzenledi.

Tırmanışla ilgili bilgi veren Vangölü Aktivistleri Derneği başkanı Dr.Erdogan Özel, "Türkiye dağcılık federasyonu üyesi olan Tarık Bünyamin Kaya'nın anısına 4058 rakımlı Türkiye'nin en yüksek 3 'üncü dağı olan Süphan Dağına tırmanış gerçekleştirdik.11. kez yaptığımız Süphan Dağı zirve tırmanışında yol arkadaşımız, üyemiz, çalışmalarımızda yer alan ve aynı zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi olan Tarık Bünyamin Kaya'yı rahmetle anıyoruz. Bundan sonraki Süphan Dağı tırmanışlarımızı Tarık Bünyamin Kaya anısına yapacağız ve adını yaşatacağız" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bünyamin Kaya, Toros Dağları, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aktivistler ölen dağcı arkadaşları anısına Süphan Dağına tırmandılar - Son Dakika

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