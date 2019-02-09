Akut, Akdağ'da Üyelerini Kış Eğitimine Aldı
10 dakika önce
Afyonkarahisar AKUT ekibi, Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Kocayayla'da kış eğitimi tatbikatı yaptı.
Afyonkarahisar AKUT ekibi, Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Kocayayla'da kış eğitimi tatbikatı yaptı.
AKUT Arama Kurtarma Ekibi Akdağ Kocayayla'da iki gün kamp kurarak üyelerine kış eğitimi tatbikatı yaptırdı.
Eğitim kapsamında çadır kurulup, eğitim kampı hazırlandı. Daha sonra kazma ve krampon kullanımı, ip birliği ve rota işaretleme, çığ bilgisi, çığda arama kurtarma, emniyet çeşitleri ve istasyon kurma, sabit hat kurma, Bivak, kar mağarası, iglo yapımı ve konaklama eğitimi verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:51 Kaynak: AA
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