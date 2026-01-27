Akyaka, The Guardian'da Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akyaka, The Guardian'da Tanıtıldı

Akyaka, The Guardian\'da Tanıtıldı
27.01.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyaka, İngiliz The Guardian'da kitlesel turizme direnen bir tatil yeri olarak tanıtıldı.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi, İngiliz The Guardian'da yayımlanan yazıyla bir kez daha dünya gündemine taşındı. The Guardian yazarı Annabelle Thorpe, Akyaka'yı kitlesel turizme direnen ender sahil kasabalarından biri olarak tanımladı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin şehir' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Özellikle Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. Bin 200 metre uzunluğundaki azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları, su üzerinde süzülen ördekleriyle görsel şölen sunuyor.

'VAY BE. GÜZELLİĞİNİ YAŞAYIN'

NASA'nın, 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadesiyle paylaştığı Kadın Azmağı'nın yer aldığı Muğla'nın dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi ayrıca BM Turizm Örgütü tarafından düzenlenen 'En İyi Turizm Köyleri' girişimi kapsamında doğal ve kültürel mirası ile sürdürülebilir turizm anlayışı sayesinde dünyanın önde gelen destinasyonları arasında gösterildi. Akyaka Mahallesi, İngiliz The Guardian'da yayımlanan yazıyla bir kez daha dünya gündemine taşındı.

'TAM OLARAK OLMAK İSTEDİĞİM YER BURASI'

İngiliz The Guardian'da köşe yazarı Annabelle Thorpe, kaleme aldığı yazısında Akyaka Mahallesi'ni, gösterişten uzak yapısı, yavaş yaşam temposu ve doğayla kurduğu güçlü bağ sayesinde kitlesel turizme direnen ender sahil kasabalarından biri olarak tanımladı. Thorpe, Akyaka'nın hala gerçek bir tatil hissi sunduğunu vurgularken, son ziyaretinde yaşadığı bir anın kasabanın ruhunu özetlediğini, gün batımında plajda şezlongların toplanması, restoranların akşam servisine hazırlanması ve sahilde örgü ören üç Türk kadının görüntüsünü, 'Tam olarak olmak istediğim yer burası' olarak anlattı. Gökova Körfezi'nin doğu ucunda yer alan Akyaka'nın kendisi için yeni bir keşif olmadığını belirten Thorpe, kasabayla yaklaşık 30 yıl önce tatil temsilcisi olarak çalıştığı dönemde tanıştığını, aradan geçen yıllara rağmen Akyaka'nın büyük ölçüde değişmeden kalmasının, en büyük ayrıcalığı olduğunu ifade etti.

BEGONVİLLERLE SÜSLÜ EVLERİN AKYAKA'NIN SİMGESİ

Yazısında; yeni konutlar, küçük oteller ve genişletilen plajlara rağmen Akyaka'nın hala yavaş, biraz derme çatma ama son derece otantik bir ruha sahip olduğunu kaleme alan Thorpe, bu durumun kasabanın 'Sakin Şehir' ağına dahil olmasıyla yakından ilişkili olduğuna değindi. Thorpe, Akyaka'nın mimari kimliğinde Türk şair ve mimar Nail Çakırhan'ın önemli bir yeri olduğunu, 1970'lerde geleneksel Osmanlı mimarisini yerel malzemelerle harmanlayan Çakırhan'ın yaklaşımının bugün de belirleyici olduğunu, ahşap balkonlu ve begonvillerle süslü evlerin Akyaka'nın simgesi haline geldiğini yazdı.

SAKİN BİR TATİL DENEYİMİ

Thorpe, Akyaka'da büyük ve her şey dahil otellerin bulunmamasının, yerel yaşamın korumasında önemli rol oynadığını, ziyaretçilerin Azmak Nehri kıyısındaki balık restoranlarında vakit geçirdiğini, orman içi patikalarda yürüyüş yaptığını ve sahilde sakin bir tatil deneyimi yaşadığını aktardı. Thorpe'un yazısında Akçapınar Plajı da öne çıktı. Mayıs-Kasım ayları arasında etkili olan rüzgarlar sayesinde bölgenin kite sörfü ve wingfoiling için Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geldiği belirtildi. Sığ ve kumluk yapının özellikle yeni başlayanlar için ideal olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA

The Guardian, Uluslararası, Kültür, Güncel, Tatil, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyaka, The Guardian'da Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Piyasadan çekildiler Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek Piyasadan çekildiler! Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek
Kapı şifresi bomba Elini kolunu sallayarak stada girdi Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi

11:02
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
10:20
Fenerbahçe’ye Kerem şoku UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:16
Türk tekstil devi satışa çıkarıldı İşte fiyatı
Türk tekstil devi satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
08:48
7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den ezber bozan çıkış
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
06:59
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:12:03. #7.11#
SON DAKİKA: Akyaka, The Guardian'da Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.