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Akyazı MYO'dan Proje Semineri

6 saat önce

Akyazı MYO'da düzenlenen Proje Semineri'nde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Müdürü Arzu Saygıner Çil ve AB ve Dış İlişkiler Uzmanı Melike Arık Nal "Projelerin Renkli Dünyası" adı altında öğrencilere sunum yaptı.

Akyazı MYO'dan Proje Semineri, System.String[]

Akyazı MYO'da düzenlenen Proje Semineri'nde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Müdürü Arzu Saygıner Çil ve AB ve Dış İlişkiler Uzmanı Melike Arık Nal "Projelerin Renkli Dünyası" adı altında öğrencilere sunum yaptı.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen proje seminerine Akyazı MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Sezgin Bıçak ve Öğr. Gör. Hasan Ali Özdemir ile İşletme Yönetimi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ersin Kalkan, İç Mekan Tasarımı Öğr. Gör. Ahmet Şen ve öğrenciler katıldı.


Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Müdürü Arzu Saygıner Çil, Proje Nedir? Proje Hayatımıza Ne Katar? Ne Tarz Projeler Çalışıldı? başlıklarında öğrencilere bilgi vererek, özellikle öğrencileri ilgilendiren Erasmus projelerinden bahsetti. Seminerde öğrencilere seslenen Melike Arık Nal ise uyguladıkları projelerden bahsederek SUBÜ'yle olan ortak projeleri hakkında bilgiler verdi. Nal, Akyazı için Jeotermal Projesi düşünüldüğünü ve 5 aydır üzerinde çalışıldığını da sözlerine ekledi. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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