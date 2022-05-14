Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi

14.05.2022 03:02
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi

NEW New York'ta, Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail ordusu tarafından görevi başındayken öldürülmesi protesto edildi.

NEW New York'ta, Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail ordusu tarafından görevi başındayken öldürülmesi protesto edildi.

New York'un Manhattan bölgesindeki bir grup, Ebu Akile'nin görevini yaptığı sırada öldürülmesine ve ABD'deki bazı basın kuruluşlarına tepki gösterdi.

New York Times (NYT) binasının önünde toplanan gruptakiler, NYT, CNN ve BCC'nin olaya ilişkin haberlerinde, kadın gazeteciyi kimin öldürdüğüne değinmemelerinin basın etiğine uymadığını belirterek, söz konusu kuruluşların İsrail yanlısı olduğunu savundu.

Gösteriye, New York civarında yaşayan ve İsrail karşıtlığıyla bilinen Ortodoks Yahudi cemaati mensupları da destek verdi.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

YORUMLAR
500
Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi protesto edildi (2) Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi protesto edildi (2) Arap ülkeleri, Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail tarafından öldürülmesine tepki gösterdi Arap ülkeleri, Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin İsrail tarafından öldürülmesine tepki gösterdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 03:06:21. #1.11#
SON DAKİKA: Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement