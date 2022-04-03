Alacağını istedi, vermeyince bacağından vurdu - Son Dakika
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Alacağını istedi, vermeyince bacağından vurdu

03.04.2022 10:15
Alacağını istedi, vermeyince bacağından vurdu

ADANA'da alacak meselesinden çıkan kavgada Sedat Bahçe (41), tabancayla Cem Ekinci'yi (36) bacağından vurdu.

ADANA'da alacak meselesinden çıkan kavgada Sedat Bahçe (41), tabancayla Cem Ekinci'yi (36) bacağından vurdu. Ekinci hastaneye kaldırılırken, kaçan Bahçe kısa sürede yakalandı.

Olay, 28 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat Bahçe, iddiaya göre kendisine borcu olan Cem Ekinci ile Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu. Ekinci borcunu ödemeyince ikili tartıştı. Çıkan kavgada Bahçe, taşıdığı tabanca ile Ekinci'yi bacağından vurup kaçtı.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ekinci, Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Sedat Bahçe'yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Bahçe, "Cem'den 50 bin TL alacağım vardı, vermedi. Bu yüzden tartıştık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Cem Ekinci'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.


Alacağını istedi, vermeyince bacağından vurdu
YORUMLAR
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50 bin lira borç için arkadaşını vurdu 50 bin lira borç için arkadaşını vurdu 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu! 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu!

Cem Ekinci, Ekinci, Silah, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Alacağını istedi, vermeyince bacağından vurdu - Son Dakika
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