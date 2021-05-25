Alacak meselesinden katil olan şahıs tahliye edildi - Son Dakika

Alacak meselesinden katil olan şahıs tahliye edildi

25.05.2021 13:36
Alacak meselesinden katil olan şahıs tahliye edildi, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir oto tamirhanesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı öldüren şahıs, ölen şahsın saldırısı sonrasında, korku ve heyecanla olayı gerçekleştirdiğine karar veren mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir oto tamirhanesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı öldüren şahıs, ölen şahsın saldırısı sonrasında, korku ve heyecanla olayı gerçekleştirdiğine karar veren mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi.

Olay, 4 Nisan 2020 tarihinde Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamirhanesi sahibi Erdem İyem ile Hızır Akgün arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra iş yerine gelen Erdem İyem'in kardeşi Ertekin İyem de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi sonrasında Ertekin İyem, Hızır Akgün'ün ayağına pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan Akgün, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan iki kardeşten Ertekin İyem tutuklanırken, Erdem İyem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Hızır Akgün, uyuşturucu maddesinin altında müvekkilimin iş yerine gelmiştir"

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Ertekin İyem'in Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada salonunda taraf avukatları, tutuksuz sanık Erdem İyem ve tutuklu sanık Ertekin İyem hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Ertekin İyem'in avukatı Hakan Akkaya, "Somut olarak müvekkilim Ertekin İyem'in maktül Hızır Akgün'ü öldürmek gibi bir amacı yoktur. Daha önce aralarında problem yaşanan, kurşunlama olayına karışan maktul Hızır Akgün, uyuşturucu maddesinin altında müvekkilimin iş yerine gelmiştir. Burada maktul silahını çıkarmış, müvekkilim ise korunmak amacıyla yere doğru ateş etmiş ancak maktul ayak bölgesinden yaralanmış ve ölmüştür. Bu hususların göz önünde tutularak karar verilmesini ve müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

"Korkutmak amacıyla yere ateş ettim"

Maktulü öldürme amacıyla hareket etmediğini söyleyen Ertekin İyem, "Hızır Akgün'ün daha önceki davranışlarından dolayı korku halindeydim. Kendisiyle herhangi bir oturmuşluğum yoktur. Zaten bu olay olmasaydı uzaklaşmak için evimi taşıyacaktım. Kendisini silahla gördüğümde korkutmak amacıyla yere ateş ettim. Havaya ateş edersem kendimin de yaralanabileceğimi düşündüm. Yere ateş ettiğim esnada Hızır Akgün yaralandı. Takdir mahkemenizindir" diye konuştu.

Tahliye edildi

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Erdem İyem'in 'kasten insan öldürme' suçundan beraatine, tutuklu sanık Ertekin İyem'in ise olayı maktülden kaynaklanan haksız bir saldırıya karşı heyecan, korku ve telaştan kaynaklı suçu işlediğine kanaat getirilerek tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi. - KOCAELİ

Alacak meselesinden katil olan şahıs tahliye edildi
Alacak meselesinden katil olan şahıs tahliye edildi
Alacak meselesinden katil olan şahıs tahliye edildi
Alacak meselesinden katil olan şahıs tahliye edildi

Başiskele, 4 Nisan, Mahkeme, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacak meselesinden katil olan şahıs tahliye edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzun çalışma saatleri öldürüyor! Felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riski artıyor Uzun çalışma saatleri öldürüyor! Felç, kalp hastalıkları ve kalp krizi riski artıyor Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen genç kadın ensesinden vuruldu Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu'na, oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu'na, oteller bir Instagram paylaşımı için 20 bin TL teklif ediyor Ahsen Eroğlu tatil sezonunu açtı! Peş peşe bikinili karelerini paylaştı Ahsen Eroğlu tatil sezonunu açtı! Peş peşe bikinili karelerini paylaştı Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte

Son Dakika Haberleri
14:26 Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?
14:18 Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti
13:54 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli'ye teşekkür etti: Müteşekkiriz
13:53 Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı
13:50 Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti
13:49 Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı
13:16 Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek
13:08 Erdoğan'dan, Biden ile görüşmesine günler kala yeni hamle! 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek
13:07 Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenlendi! PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü
13:06 Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım
Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor? Gözlük detayı aşk iddialarını güçlendirdi! Reynmen ile Simay Rasimoğlu ilişki mi yaşıyor?         
14:26
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı         
13:57
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı         
13:49
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım Elon Musk'tan kripto paralarda ibreyi terse çeviren paylaşım         
13:06
Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı Moderatörlüğüyle sosyal medyada gündem olan Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı         
11:51
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı         
10:14
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 14:33:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alacak meselesinden katil olan şahıs tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement