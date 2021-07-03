Alacak verecek yüzünden ortağını bıçakladı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı ortağını bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, iş yeri ortakları olan M.T. ve S.B. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile S.B. eline geçirdiği bıçakla ortağı M.T.'yi yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ortaklar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ