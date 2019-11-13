Son Dakika Haberleri: Alaçamlılar uzayı gözlemledi
Son Dakika Güncel Alaçamlılar uzayı gözlemledi - Son Dakika

Alaçamlılar uzayı gözlemledi

7 saat önce

Samsun Alaçam Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu STEM ve Astronomi Kulübü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gözlem yaptırıldı.

Alaçamlılar uzayı gözlemledi, System.String[]

Samsun Alaçam Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu STEM ve Astronomi Kulübü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gözlem yaptırıldı.


11 Kasım tarihinde gerçekleşen Merkür Güneş kavuşumunu okul öğrencilerine ve halka açık olarak Fen Bilimleri Öğretmeni Uğur Bay ve Matematik Öğretmeni Sedat Aktay tarafından gözlem yaptırıldı.


Gözlem Merkür'ün Güneş'in önünden geçtiği saat 15.30 civarında başladı ve yaklaşık 2 saat boyunca Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu öğrencileri, diğer okullardan gelen öğrencilerle ile birlikte gökyüzüne meraklı 7'den 70'e tüm Alaçam halkına gözlem yaptırılması sağlandı.


Gözlem öncesi katılımcılara gökyüzü hakkında Fen Bilimleri Öğretmeni Uğur Bay tarafından bilgi verildi. Verilen bilgilerde Merkür'ün, Güneş sistemimizin en küçük ve Güneş'e en yakın gezegen olduğunu, Merkür'ün, insanların görüş açısından zaman zaman Güneş'in parlak diskinin önünden geçtiği belirti. - SAMSUN

Cumhuriyet Meydanı, Alaçam, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 14 asker yaralandı Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:24:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alaçamlılar uzayı gözlemledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]